第16任總統副總統就職典禮今（20）日上午舉行，新北市長侯友宜之前已表示行程早已安排好，故不會參加。今日侯友宜從上午9時起連趕3個行程，他在活動致詞中特別說明為何沒去參加總統就職典禮，他說，因為行程很早就規劃好，人民的小事，才是我們應該做的大事。

侯友宜雖未參加就職典禮，但以致贈花籃表達對新政府的祝福，並寫下16字賀詞「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」。對此，侯友宜表示，新政府上任是人民所託付，最期待的是能夠地方、中央大家團結一心，認真為台灣打拚做事，讓國運能夠昌隆。

對於兩岸議題，侯友宜說，面對兩岸的和平穩定，我們要拿出實際的行動，創造穩定、創造繁榮，這是人民所期待的。政府不要辜負人民的期待，大家努力團結在一起，讓台灣更好。

侯友宜上午首站到土城區視察藤寮坑溝二期工程完工，他說，很早就安排好今天來看藤寮坑溝第二期完工，因為接下來還有第三期，人民的小事，才是我們應該做的大事，這非常重要。

侯友宜表示，大家都問，市長為什麼沒去參加總統就職典禮？其實這個行程很早就規劃好，而且這個事情很重要，今天很多里長、志工都來了，都看到這裡整個面貌煥然一新。