日本桌球天后福原愛自陷入出軌疑雲後，形象一落千丈，事業近乎完全停擺，直到與前夫江宏傑的家事官司於3月畫下句點後，她便開始在大陸展開一連串直播帶貨的活動。而有網友發現她近期曬出的近況照中，明顯瘦了一圈。

35歲的福原愛19日在微博分享穿搭照，可見她綁起公主頭，臉上帶著輕透粉嫩的妝容，身穿藍白格子無袖上衣，露出纖細腰身，下身搭配則同款長裙，夏日氛圍拉滿，營造少女感。

福原愛19日分享夏日穿搭。（圖／福原愛微博）

此外，微博上瘋傳一組福原愛直播帶貨的側拍照中，穿著灰色短袖連身裙的她，與女主持人站在展示櫃前介紹商品，一雙筆直的鉛筆腿及鵝蛋臉，成了網友關注的焦點，紛紛留言稱讚她瘦身有成「真的又瘦又美！」但也有人認為她瘦過頭，頭變得很大，「很像丸子插在竹籤上」。

福原愛近年將事業重心都轉往大陸，1月份開通《小紅書》，首度嘗試直播推銷智慧型手機配件、牙刷、洗滌用品等在內的24種商品，不過總銷售額約2.4萬人民幣（約10萬5千元台幣），遭大陸媒體報導稱「結果很差。」日前福原愛預告22日將在上海進行直播帶貨，開心表示：「馬上要跟大家見面了，我真的非常興奮。」如今她在大陸積極經營，日本方面的工作幾乎停擺，而面對即將到來的巴黎奧運，福原愛是否會參與轉播相關工作，也令外界好奇。