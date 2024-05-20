有感花蓮縣遭逢4月3日地震重創，景觀、道路與建築受損，觀光人數急速下降，許多餐廳歇業，小農產品及伴手禮無法銷售，深深衝擊了當地居民生活及各項產業，雲林縣長張麗善挺身號召雲林縣宮廟及團體捐款協助振興花蓮產業，昨日（5/19）一早率團一行30多人前往花蓮「善愛花蓮，雲林挺花蓮重建、產業振興」活動，捐善款2,710萬元予花蓮縣政府，並親赴花蓮以行動振興花蓮觀光。

縣長張麗善表示，雲林縣做為花蓮縣的友好城市，花蓮有難雲林當仁不讓，個人號召宮廟及團體，獲得熱情響應，把來自十方的善款轉捐予花蓮縣府，讓善款發揮更大效益。張縣長指出，為振興花蓮當地經濟與觀光，雲林縣政府針對花蓮地震振興補助方案展現友好情誼，於近期預計推出團體旅遊獎助方案及花蓮縣物產合作，鼓勵凡設籍在雲林縣及旅外雲林鄉親遊花蓮且住宿者，加碼每人補助300元促進消費。並結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，即每位雲林縣縣民至花蓮旅遊最高可享1,300元補助及在地物產優惠，自今年度6月1日起至年底，名額為10,000名，用完為止。相信在中央與地方政府的努力下，必能早日恢復花蓮觀光旅遊產業動能，加速花蓮當地之災後重建與經濟發展。

雲林縣長張麗善加碼觀光署振興花蓮觀光方案，只要設籍雲林縣及旅外雲林鄉親，遊花蓮且住宿者，每人補助300元。（圖／雲林縣政府提供）

張縣長說，除了獎勵花蓮觀光外，我們也在雲林良品電商平台推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請全國民眾一同支持花蓮縣在地農特產品。此外，為協助花蓮各項農特品銷售推廣，縣府也邀請花蓮縣當地農友共同參與縣內農機展（中台灣農特產展售會）及台灣咖啡節等大型活動，藉由活動的高人潮帶動買氣，讓無法前往花蓮觀光旅遊者也能藉由平台購買花蓮農特產品，為花蓮震災之重建盡一己棉薄之力。

雲林良品電商平台同步推出「良品心蓮心」導購專區，提供花蓮縣15個線上農特產品的購買連結，邀請雲林鄉親及全國民眾一同支持花蓮縣在地優質農特產品。（圖／雲林縣政府提供）

立法院國民黨團總召傅崐萁表示，感謝張麗善縣長翻山越嶺送愛到花蓮，雲林鄉親的一片心意，花蓮人感激不盡。台灣西部人們以「後山」來稱呼在中央山脈的後面的花蓮、台東，其實東部的人都是西部人到此開墾、開展事業的，與其說後山，應該要說是「靠山」。花蓮所在的花東縱谷上有著活動斷層，也就是這次0403花蓮地震原因，這一個半月來餘震頻頻，讓花蓮人生活在緊張中，希望台灣人團結，也感謝雲林對花蓮的善行。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝好姊妹張麗善縣長不僅發動宮廟團體捐贈善款，更動支第二預備金啟動旅遊獎助方案，以及結合觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，更於雲林良品電商平台推出「良品心蓮心」導購專區，謹代表花蓮鄉親致上深深謝意。花蓮對於0403地震的重創硬體部分已大致修護完畢，且已於本月初啟動「2024永續遊花蓮」國內外旅行團獎勵方案，自5月10日起針對國內、國外自由行和旅行團市場推出各項旅遊優惠，歡迎雲林的鄉親多加利用，組團前來花蓮觀光旅遊，帶動震後復甦。

張麗善縣長也表示，921大地震造成雲林傷亡慘重，震後救災復建過程中，獲得全世界包含花蓮縣對雲林的關心協助，此次花蓮受強震衝擊，百業經濟受到影響，縣府將竭盡所能提供協助，盼花蓮早日完成重建、走出震災傷痛。（雲林縣政府廣告）