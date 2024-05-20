台中女中畢旅導遊噁喊「嘴巴喇18圈」校長爆2領隊嚴重性騷

台中女中畢旅爆遭導遊威脅「嘴巴喇十八圈」 校長怒回應

台中女中日前舉辦墾丁3天2夜畢旅，有學生活動後在臉書爆料，旅行社導遊在行程中公開言語性騷擾，指稱「如果沒有認真聽，可能會發生我把舌頭伸進你嘴巴喇十八圈」、「小心沒人要」等。中女中校長洪幼齡今受訪喊「嚴厲譴責！要求廠商道歉！」，並表示將依《性騷擾防治法》向廠商提出申訴，並啟動班級輔導及個別諮商。

台中女中高三畢業班於15日到高雄、墾丁畢業旅行，為期3天2夜。結束行程後，有學生在臉書臉書社團「靠北中女中」爆料， 指稱導遊公開對全車女學生講出「你們如果沒有認真聽，可能會發生我把舌頭伸進你嘴巴喇18圈的事情」、不只一次講「以後可能會交不到男朋友」、「小心沒人要」等語。

爆料學生強調，僅針對不當言論，其餘行程上、晚會上的不滿不再討論，希望得到妥善處理，不要讓學妹也遇到這種爛事。

台中女中今天一早請旅行社到校說明後，洪幼齡回應指出， 針對學生在網路反映校外教學領隊言語性騷擾一事，校方予以嚴厲譴責、要求廠商道歉，依《性騷擾防治法》向廠商提出申訴，並啟動班級輔導及個別諮商，給予相關學生輔導諮詢。

洪幼齡說，此次畢旅有高二16個班級參與，在網路揭露該事件的學生並沒有公開班級，初步了解，有1個班級、2名領隊話語明顯性騷擾；校方同步請其他導師及旅行社全面了解中。

洪幼齡說，行程中每車都有隨車導師，該事件發生在剛出發時，導師老師還忙著確認相關事宜，第一時間沒有注意到，也沒有同學反映，等活動結束回來，有學生在網站露出，校方才知情。

洪幼齡表示，據了解，相關性騷言語事先後在車上、集合及行進中陸續發生，學校跟該旅行社合作活動已有6年，第一次發生學生在網路供公開揭露性騷事件，未來畢旅招標時，會將相關事宜列入考量。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。