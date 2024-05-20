製鞋大廠來億-KY（6890）配合上市前的公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2.94萬張，其中，1萬9,991張採競價拍賣方式承銷，投標期間自本月22至24日為止，此次競拍底價為77.27元，預定6月12日掛牌上市。

來億集團的主要客戶，包含adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋，及防水鞋等產品；來億也是GORE-TEX認證工廠，可量產GORE-TEX鞋款。

來億從加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模與日俱增，為來億集團的營收成長，帶來強勁的成長動力。

由於adidas的SAMBA鞋款熱賣，榮獲2023年度風雲鞋，2024年其熱潮持續發酵，來億集團為其鞋款主要供應商，將全力增產支持客戶需求。

無獨有偶，HOKA品牌榮獲2023年度年度風雲品牌，從路跑跨足越野跑、健行及戶外等，產品廣度大為增加，從運動品牌擴增為生活必需品，HOKA鞋銷售量將持續強勁成長。

因應上述兩大品牌客戶的訂單需求強勁，來億產能滿開全力配合，支持客戶成長。來億除主要生產基地越南，來億印尼新廠新建完成，預計於2024年第二季投入營運。

來億的鞋子客戶營收佔比，2023年度adidas、converse及HOKA，分別為57.74％、23.77％及13.42％。其中，由於HOKA鞋市場需求強勁，持續大幅增加訂單，預期其未來營收佔比，將大幅成長。

此外，來億集團搭配adidas的SAMBA鞋款熱銷，將為公司帶來雙成長動力商機，2024年度第一季客戶營收佔比，adidas、converse及HOKA，分別為58.89％、20.78％及18.77％，凸顯公司營運雙引擎成長動能，已逐漸顯現。

來億2023年度合併營收為280.16億元，EPS6.26元，董事會通過配發每股5元的現金股利，預計5月下旬經股東常會承認通過。

受惠於adidas及HOKA品牌的熱銷，來億第一 季營收與獲利，再創新高。雖2024年第一季為傳統淡季，但來億首季合併營收77.71億元，年增40.78％，EPS3.36元，首季EPS已達2023年度的53.67％。來億無論毛利率、營益率與淨利率，皆較去年同期大幅成長，因此，公司樂觀看待今年度營運表現。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作，專業生產各種高級的休閒鞋（加硫鞋）／運動鞋（冷貼鞋）／特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。