馬來西亞的學生組成餅乾組，一口氣展示12種世界各國的餅乾，包括馬來西亞蜂窩餅。（弘光科大提供／張妍溱台中傳真）

弘光科技大學食品科技系烘焙科技組舉辦主題為「異國」的畢業成果展，台灣學生運用創意，將韓式辣炒牛肉、泡菜當作中式米食紅龜粿、碗粿餡料，令人驚艷；餅乾組學生一口氣製作12種世界各國餅乾，來自馬來西亞學生特地做出具有家鄉味的蜂窩餅。各組學生不但展示了4年所學烘焙技藝，更透過烘焙呈現各國文化精髓，展現烘焙無界限的「異國」風情及風味。

食品科技系系主任蔡政志表示，烘焙科技組畢業生分組製作成果展作品，展現4年來所學成果，烘焙科技組70名畢業生中，有18名學生來自東南亞，學生們將這場展覽視為一次文化交流的盛會，透過烘焙將不同國家的傳統風味與創新結合，創造出令人驚艷的美食藝術。

來自馬來西亞的學生組成餅乾組，其中馬來西亞籍學生柯雪寧說，展示檯共展示12種世界各國的餅乾，包括義大利脆餅、法國冰泡芙、希臘雪球餅、比利時餅乾、馬來西亞蜂窩餅等，希望讓大家可以了解各國餅乾的特色。

其中蜂巢餅是在家鄉過年常吃的餅乾，使用糯米粉、麵粉、玉米澱粉、雞蛋、椰漿、糖、水等材料拌成糊狀，沾在蜂巢狀餅模炸熟，吃起來薄脆香濃，想讓大家透過餅乾認識大馬家鄉。

中式米食及食品加工組學生廖俞雅指出，傳統紅龜粿包的是甜內餡，經多次創新嘗試，發現把韓式辣炒牛肉當內餡也很搭，另外拿韓式泡菜為台灣碗粿調味的風味也很棒；中式麵食組同樣發揮「異國」思維，運用泰國美食風味來做中華麵點，作品迸出全新美食混搭新風味。

歐式麵包組的大型藝術麵包作品為倫敦大笨鐘街景，有濃厚英倫風情。大笨鐘旁則擺著馬來西亞籍學生劉嘉穎在「2024年第23屆 GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽」奪得學生組冠軍以及評審委員獎的拉糖作品，主題以拉斯維加斯賭場為基底，金碧輝煌華麗感，相當吸睛。