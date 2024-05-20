菠菜富含多種維生素與植化素，可促進消化助穩血糖，不過，腎臟科醫師江守山提醒，菠菜含有高草酸，食用可能增加結石風險甚至傷腎，美國哈佛大學最新研究顯示，每個月吃8份以上的菠菜者，結石風險會增加30%，另有研究1天生吃113克菠菜，即可能會造成腎衰竭。

江守山今在臉書粉專PO「菠菜給大力水手吃就好了」文章，指一份有關哈彿大學的醫療專業人員研究與護士健康研究，總共追蹤20萬5000人，長達4年的時間，發現每1個月吃8份以上的菠菜的人，結石風險會增加30%。每份的份量是指煮過後一個小飯碗的量。

江守山說，菠菜佔美國人日常生活食物中草酸攝取的40%，打成汁的菠菜及甜菜葉，所含草酸比直接吃這些蔬菜更多，而文獻報告中，證實有健康人1天生吃菠菜、瑞士甜菜（豬菜）113克或煮過菜的281 克，就造成腎衰竭。

江守山今接受《中時新聞網》記者採訪時指，菠菜是高草酸的食物，即使是健康人，他也建議偶爾吃就好，且不要吃太大量，汆燙是可去除菠菜中部分草酸，但想要完全去除，得連續汆燙半個小時，「不可能汆燙這麼久，不實際。」

江守山說，除了菠菜，莧菜也是高草酸蔬菜，若將其與同樣都是富含草酸的杏仁、腰果，打成綠拿鐵最忌諱，因為這樣草酸一點也跑不掉。

江守山說，除了上述哈佛最新報告，另有篇國外文獻，曾報告一名女子，連吃兩天各吃600公克的馬齒莧生菜沙拉後發生急性腎衰竭，經腎臟切片發現也是高草酸所致。