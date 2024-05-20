今（20）日是第16任正副總統就職典禮，其中總統賴清德唱國歌時格外受到外界關注，依畫面顯示，賴在唱「三民主義」、「吾黨所宗」時皆有開口。
在今就職典禮唱國歌的環節上，大會邀請中職代表人物領唱國歌，同時，陸軍CH-47運輸直升機、UH-60黑鷹直升機，AH-64E阿帕契、AH-1W攻擊直升機，以及海軍S-70C反潛直升機依序通過總統府前上空。
而賴清德是否有開口唱國歌也受到關注，相關畫面顯示，賴和副總統蕭美琴皆有開口唱國歌，包括最被外界關注的歌詞「三民主義」、「吾黨所宗」、「以建民國」。
今（20）日是第16任正副總統就職典禮，其中總統賴清德唱國歌時格外受到外界關注，依畫面顯示，賴在唱「三民主義」、「吾黨所宗」時皆有開口。
在今就職典禮唱國歌的環節上，大會邀請中職代表人物領唱國歌，同時，陸軍CH-47運輸直升機、UH-60黑鷹直升機，AH-64E阿帕契、AH-1W攻擊直升機，以及海軍S-70C反潛直升機依序通過總統府前上空。
而賴清德是否有開口唱國歌也受到關注，相關畫面顯示，賴和副總統蕭美琴皆有開口唱國歌，包括最被外界關注的歌詞「三民主義」、「吾黨所宗」、「以建民國」。
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