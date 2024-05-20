連鎖早餐店可可「加料」8蟑螂 桃衛生局今出手了

知名連鎖早餐店位於桃園八德的一間分店，遭網友控訴購買的飲料可可遭「加料」，飲料上頭疑似浮著8隻小黑蟲，讓她感嘆還好還沒喝：「這應該蟑螂窩了吧！」貼文一出引發網友直呼噁心，還有網友惡搞列出蟑螂間錯綜複雜的人際關係，桃園市衛生局獲悉立即派員稽查，業者未營業正進行內部清潔，若查獲不合格將依法處辦。

「這應該蟑螂窩了吧！？」有網友在爆怨2公社指出，一早吃早餐就看到加料的可可，好險覺得怪怪的沒喝，感嘆連鎖早餐店的品質堪憂，附上一張照片，撕開飲料包膜裡面9分滿的飲料內漂浮著8隻小強屍體。

畫面曝光引起網友熱議，直呼：「超噁心，還好你撕開來看」、「難怪早餐店的奶茶會跑廁所」。

也有網友揶揄：「全家大小都在這一杯」、「歡樂全家餐，全家都在裡面了」、「一隻就覺得很多了，結果是整個兄弟姊妹」、「早餐店很多小強祖宗十代」，甚至惡搞一一列出上面是爸爸、媽媽、哥哥、弟弟、姊姊、妹妹，還有隔壁老王跟小三。

桃園市衛生局已派員前往稽查，業者今日無營業，正在進行內部清潔作業中。衛生局將持續派員依食品良好衛生規範準則進行查察，倘查獲環境衛生不符規定處，責令限期改正，如複查不合格，將依食安法逕行罰緩。