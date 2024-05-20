台東成功沿海見「黑浮石」 質輕、像被烤焦、大過手掌

台東縣成功鎮沿海近期出現少量浮石，但顏色及尺寸有別以往，呈碳黑色澤，超過成人手掌大。專家初判，浮石顏色受成分或風化影響而異，需經採樣後才能確認產地。

位處環太平洋火山帶的日本、印尼等國，今年以來火山噴發頻繁，岩漿冷卻後形成浮石，外表如石、重量輕盈，隨海流漂至台東縣成功鎮沿海岸際，包含三仙台、石雨傘等景點皆可見，但顏色漆黑罕見，令人驚奇。

「第一次看見又黑又大的浮石」，民眾周世和表示，常見浮石多為灰白色，表面布滿黑點，大小如鵝卵石，這次發現的浮石表面就像烤焦一樣，顏色黑如木炭，尺寸也明顯大很多，單手拿有點握不住。

地質研究人員張智雄指出，從影像上看起來浮石顏色較深，原因可能與成分不同或受到長期風化影響有關，尚無法確認來源，需要經過採樣後實驗室觀察，才能定論。

東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，相比2021年日本小笠原群島海底火山噴發時，漂流而來浮石量少，未造成危害，由清潔人員每日進行清除。