【520就職】朝野衝突不斷！賴清德認三黨不過半是挑戰 首度喊話在野黨「這句」 @ChinaTimes

面對國會朝野對立情況，第十六任總統賴清德今天在520就職演說中呼籲政黨在競爭之外，應該有合作的信念，立法院議事運作應遵守程序正義，當推動的法案都能夠合乎憲法，國政自然順利推展。未來行政院長卓榮泰率領的內閣團隊，也將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題。

賴清德今天以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題發表就職演說，強調自己是以無比堅定的心情，接受人民的託付，將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

他回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代。1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」。

他說，2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期！台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果。雖然艱辛，但「我們做到了！」

賴清德強調，此時此刻，我們不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利！許多人將他和蕭美琴副總統的當選，解讀為「打破八年政黨輪替魔咒」。事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

他感謝過去八年來，蔡英文前總統、陳建仁前副總統和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎。「也請大家一起給他們一個最熱烈的掌聲！」也感謝國人同胞的支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走；不回頭，為台灣翻開歷史的新頁！

賴清德強調，在未來任期的每一天，他將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗。我們的施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。

他也呼籲行政立法協調合作，共同推動國政，並表示，今年2月上任的新國會，是台灣時隔十六年後，再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。

他告訴大家，這是全民選擇的新模式，當我們以新思維看待「三黨不過半」，這代表著，朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。然而，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待。政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。

他認為，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

至於行政院長卓榮泰率領的內閣團隊，賴清德表示，將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼，來回應民意、服務人民。

目前，0403災後的復原工作，正在進行。他再次向罹難者表示哀悼、慰問家屬。也感謝所有協助救災和重建的國人，以及再次感謝國際社會的關心和支持。中央政府已經規劃投入285.5億元，來協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活。

他對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮！