台東允芳茶園精萃極品茶採用紅酒瓶封裝，以高腳杯盛裝品飲。（摘自允芳茶園 臉書／蕭嘉蕙台東傳真）

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今（20）日就職，國宴飲品選用台東允芳茶園精萃極品茶，由茶王陳錫卿以冷萃技術生產，採用紅酒瓶封裝，茶湯晶瑩透徹、滋味甘醇滑潤，有如無酒精的香檳，單瓶售價3000元。台東縣政府表示，紅烏龍讓世界看見台東。

允芳茶園第二代陳錫卿提到，精萃極品茶使用無塵低溫專業技術冷萃取，保留微量元素、兒茶素、茶葉的營養、甘甜香，去除腐敗細菌、雜菌及過多咖啡因；品飲時，倒入水晶高腳杯，先欣賞飽滿橙黃色澤，繼而低溫品嚐甘、甜、香等風味。

位於台東縣鹿野鄉的允芳茶園，專事製茶工藝逾50年，國內外獲獎無數，2005年榮獲第2屆全國茶王殊榮；2020年參加日本「世界綠茶評比會」，以「精萃極品茶」、「蟬享茶」榮獲3項金賞大獎。茶園所製各種精品已外銷日本及歐洲，堪稱台灣之光。

台東縣政府財政及經濟發展處說明，國宴菜色理念為「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」，紅烏龍作為台東鹿野茶區新創出的地方特色茶，也台東最具代表性的產業之一，期望可以促進大眾藉由茶來認識台東，來台東體驗不一樣的茶文化及慢生活。