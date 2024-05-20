2019年轟動南韓的性醜聞「Burning Sun」事件，包括韓星鄭俊英、勝利及崔鍾勛等涉嫌偷拍、散佈性愛影片及性暴力犯罪。時至今日，英國媒體《BBC》公開紀錄片《Burning Sun：揭露K-pop明星秘密對話的女性故事》，還原當年事件始末；這3人在聊天群組分享許多違法拍攝的影像，紀錄片更首度公開BIGBANG前成員勝利，在一場遊艇派對上拉扯醉酒女子的視頻。勝利不顧女方一直在掙扎，強行拉住對方手腕，甚至爆粗口要女子就範。

影片中的勝利，與在螢幕前的完美人設相差甚遠。他戴著墨鏡並頂著一頭金髮，強拉一名女子；雖然女子試圖反抗不停掙脫，不過勝利卻是面露兇狠表情，破口大罵，還一度舉起拳頭作勢要毆打，接著不顧女子求饒，持續將她往外面拖。此時，鏡頭外傳出一陣笑聲，讓人質疑旁觀者根本見死不救，反倒像是在看一場好戲上演。

勝利常被發現夜夜笙歌，過去陋習似乎難改。(圖／中時資料照片)

此外，另一段勝利喝到醉醺醺的影片，只見他對身旁女子表示：「要謙虛一點！我們要對一切保持謙虛，聽著，即使我是BIGBANG的成員，在酒桌上也…」，未等勝利把話說完，女子就急忙安撫：「知道～你很好，非常好」，囂張態度讓網友極為不滿，紛紛留言砲轟：「到底是誰現在還在喜歡他」、「勝利的行徑真的越来越不像人了」、「必須重新坐牢還要判重刑吧」、「真的是毀了粉絲對於BIGBANG的青春回憶」。

鄭俊英曾捲入淫片事件，還涉嫌性侵女性。(圖／達志)

BBC紀錄片還原事件背後黑幕，不但揭露韓國KBS電視台曾派律師施壓，出手「喬」鄭俊英偷拍事件。而訪問當初案件的「吹哨人」記者姜京允，她首度透露是因為「具荷拉的出現，讓我們找到了警察勾結的實際人物。」記者強調具荷拉在揭露此案上，是相當關鍵的人物，為了替受害女孩們討公道，主動聯繫記者提供線索。姜京允稱讚具荷拉很勇敢，因為也曾是偷拍影片的受害者，才會決定站出來，無奈具荷拉最後仍因被網路言霸凌，走上絕路。

具荷拉傳出是揭露「勝利鄭俊英案」的關鍵人。(圖／達志)

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