【520就職】賴清德籲重啟觀光、陸生就學 正視中華民國存在事實 @ChinaTimes

520就職，賴清德與蕭美琴正式成為台灣新任正副總統，早盤台股一度小漲逾60點，沒想到，就在賴清德演說結束沒多久，台股跳水翻黑下殺逾150點，台積電一度跌13元至822元，觀光類股翻黑下殺近2%，電子類股、半導體族群也都下跌。上櫃觀光族群波動尤其劇烈，五福早盤一度漲逾8%，11點過後一度跌停，山富也出現類似狀況，盤中一度跌停，高低震盪17%。

台股早盤一度上漲超過70點，以21278.38點開出，權值股台積電小漲3元，觸及838元，聯發科漲15元，觸及1180元。此外，從2004年開始，過去4次歷史經驗，520總統就職當天台股收漲2次，上漲機率約5成。

翻看過去歷史資料，扣掉2000年及2012年的520在假日，2004與2008年的520就職當天，台股都收跌，但2016及2020的520當天，台股都收漲。此外，法人統計，2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%。

最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，換言之，除非遇上國際情勢大變動，不然台股520行情幾乎都能延續三個月。

賴清德就職演說對兩岸關係釋出善意，「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」

針對台灣產業發展，賴清德提出3方向，包括「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」及「布局全球，行銷全世界」賴清德表示，「我們也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。」