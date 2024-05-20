大陸推新拉抬房市政策後的第一個周末，大陸澎湃新聞走訪多地房市後指出，不少新房建案諮詢量和到訪量都有明顯的增長，也有城市在取消限購後新房建案認購量提升三倍以上；週末不少中古屋門市單日帶看量翻倍，也有觀望了三年的購屋者考慮出手。

中國人民銀行、大陸金融監理總局等17日接連發布房市政策，宣布取消房貸利率下限、下調貸款首付比及個人房屋公積金貸款利率。同日，全國切實做好保交房工作視訊會議在京召開，就支持國企收購已建成未出售商品房、盤活存量土地、保交樓等方面進行部署。

雖然下調貸款首付比例和房貸利率的進一步細則並未官宣，不過，上海房市在新政後的首個周末已有明顯的變化。

門市裡的經紀人都不見了。走訪多家仲介門市，店內僅剩個別經紀人駐守。「大家都出去帶了，還有的去拜訪業主了。上周五新政後，帶看量有明顯的提升。」

上海太平洋房屋閔行區春申板塊總監李雲表示，政策發布後整體的帶看量是有所提升的，一般平時周六一天會在10組左右，但是這周末的話一天大概18～20組，政策是比較利好的。

另據杭州貝殼研究院監測，新政首日中古房諮詢量較4月份日均成長54％；掛牌量較4月日均成長91％。另根據58安居客平台數據，新政後首日線上新房找房熱度比前一日上漲149％。

合肥地區部分，19日在招商天青臻境售房部，這是由大陸央企招商局集團旗下成員開發的改善住宅，工程鄰近董鋪湖，附近有大蜀山、植物園和科學島，銷售經理表示，最近的房市新政後，前來看房的客戶明顯比之前多。剛才你們在一樓大廳等了很久，因為銷售顧問人數有限，大家忙不過來。