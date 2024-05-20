【520就職】就職演說！高呼「創造二次經濟奇蹟」 賴清德：半導體基礎打造AI島 @ChinaTimes

賴清德總統今天發表就職演說，宣示會用人唯才，建立開放政府，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權。未來，政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，並發展「五大信賴產業」，讓台灣成為「經濟日不落國」。

賴清德以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題發表就職演說表示，台灣是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨！未來，新政府將持續善用台灣的民主活力，推動國家發展，也加深國際合作。

對內，他會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。

對外，他說，我們將持續與民主國家，形成民主共同體，彼此交流各領域的發展經驗，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP！

展望未來的世界，半導體無所不在，AI浪潮席捲而來。賴清德表示，現在的台灣，掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，影響世界經濟發展，以及人類生活的幸福與繁榮。

他說，未來，政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，推動台灣的發展。第一個方向是，「前瞻未來，智慧永續」：面對氣候危機，我們必須堅定地落實2050淨零轉型。將全力推動台灣成為「人工智慧之島」。未來也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，創造台灣第二次經濟奇蹟。

除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，賴清德指出，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，我們也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。

第二個方向是，「競逐太空，探索海洋」：我們立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。

第三個方向是，「布局全球，行銷全世界」：台灣已經申請加入CPTPP，我們會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係；並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。

此外，賴清德強調，我們也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。

他向各行各業的朋友保證：「各位有雄心壯志，追求頂尖，政府也有決心鼎力相助」，讓台灣的產業能夠立足台灣、布局全球、行銷全世界！台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」，無論太陽從哪裡升起，都可以照到台灣的企業，造福當地的發展，也讓台灣人民能夠有更富足的生活！