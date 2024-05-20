52歲陳姓家庭主婦近期發現臉部皮膚老化、鬆弛，聽信網路每日洗臉去角質能讓皮膚變年輕，反而更乾燥甚至不斷冒痘，就醫透過電波拉皮改善，助陳女士恢復昔日光采。示意圖，非當事病患。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

52歲陳姓家庭主婦長期操持家中大小事，生活作息不正常，近期發現臉部皮膚老化、鬆弛，誤信網路傳言每日洗臉去角質能讓皮膚變年輕，1個月後臉部皮膚竟變得更乾燥甚至不斷冒痘，更加苦惱。經陳女士就醫發現，是皮膚老化惹禍，透過電波拉皮改善，助陳女士恢復昔日光采。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科主任黃昭瑜說明，出現皺紋及鬆弛、下垂等是臉部老化最常見的情形。老化原因除了年齡漸長或飲食營養不均衡外，生活環境中的紫外線照射，將破壞臉部保護層而產生皺紋，空汙則可能會導致毛孔阻塞，影響肌膚的新陳代謝功能。另如果長時間承受壓力和睡眠不足，也會影響皮膚自我修復及再生能力而形成皺紋。

黃昭瑜指出，電波拉皮適用於緊緻膚質、改善皮膚鬆弛與皺紋，包括臉部鬆弛下垂、魚尾紋、法令紋、上臂蝴蝶袖、臀部和大腿皮膚鬆弛。透過高頻電波誘導深層皮膚產生電流，造成深部加熱效果，皮膚底層膠原蛋白的分子鍵結會產生組織收縮與緊緻，並於術後數月發揮膠原蛋白重組新生，效果約在2至3個月後出現，效果可以持續1至2年。

不過，黃昭瑜提醒，一般接受治療者可馬上恢復正常活動，孕婦、有蟹足腫體質和裝置心律調節器者並不適合，若是近1個月內注射玻尿酸、肉毒桿菌與人工膠原蛋白者應先告知醫師。

陳女士說，自婚後成為專職家庭主婦，長期因操勞家事生活作息不正常，近期發現臉部皮膚無光澤、臉頰鬆弛，連魚尾紋和眼袋都變得好明顯，看到網路上說每天洗臉、去角質能讓皮膚變年輕，照做後非但沒有達成效果反而更乾燥、冒痘，經過電波拉皮終於改善。

黃昭瑜強調，若要防止皮膚老化，生活方面應該維持正常作息，擁有充足睡眠時間，飲食方面要注意飲食營養均衡，避免攝取太多刺激性和糖化食物。由於紫外線對皮膚極具殺傷力，外出時可加強塗抹防曬品、戴太陽眼鏡和帽子等，適度防曬能夠降低紫外線對於皮膚的傷害，享受健康生活。