香港名媛蔡天鳳2023年2月，遭前夫一家殺害並殘忍碎屍，事後6人皆遭逮捕。其中前夫鄺港智及其父親、大哥被控謀殺罪，另外涉嫌妨礙司法公正罪的死者前婆婆李瑞香，則在羈押15個月後，17日在高等法院申請保釋獲准，在離開內懲教署羈留室的模樣，也被全程拍下。

綜合香港媒體報導，李瑞香曾多次申請保釋，但都遭控方反對。如今法院在聽取雙方陳詞後，准李瑞香以10萬元港幣（約40萬台幣），及外甥人事擔保10萬元港幣（約40萬台幣）保釋外出。但有六大規定，包括期間內不得間接或直接與其他控方證人接觸、不可離開香港、交出旅遊證件、不可前往舊居等指定範圍，必須住在外甥家中，以及每星期到屯門警署報到3次。

李瑞香獲准保釋當天，可見原本濃密黑髮的她，已變成滿頭灰白髮。戴著口罩，穿著一身黑，手拿裝有許多生活用品、藥品的透明大塑膠袋，在親友的陪伴下，快速搭上車離開法院。

蔡天鳳碎屍案事發至今1年多，目前案件持續審理中。雖涉嫌殺害她的前大伯鄺港傑、前公公鄺球、前夫鄺港智都以涉及謀殺、阻止合法埋葬屍體等罪名遭逮捕，但她的遺體最終只找到頭部、大腿，其他殘肢至今仍無法尋回。