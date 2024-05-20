新任總統賴清德今（20）日就職，接棒甫卸任的前總統蔡英文執政。賴清德、蕭美琴在與蔡英文向群眾揮手致意後，繼續回到總統府內；賴清德簽署了總統任內第一份公文，任命行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮。

稍後，賴總統也親自主持卓榮泰、吳釗燮以及潘孟安的宣誓就職典禮，這場宣誓就職典禮結束後約10分鐘，賴清德則將主持政院副院長鄭麗君暨行政院各部會首長、考試院各部會首長及國史館館長宣誓典禮。

宣誓典禮上午9時30分在總統府舉行，宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，宣誓人由司儀一一唱名就位，宣誓時，宣誓人由行政院長卓榮泰領銜，面向國旗暨國父遺像，舉右手宣讀誓詞。副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、司法院長許宗力、考試院長黃榮村及監察院長陳菊均在場觀禮。

在三人的宣誓典禮結束後，賴清德也立即簽署行政院長卓榮泰所提行政院副院長等政務官員任命令，並再以監誓人身分主持行政院副院長、國史館館長、行政院及考試院各部會首長宣誓典禮。

上午9時55分，賴清德伉儷偕同副總統蕭美琴接受來臺參加「中華民國第16任總統副總統就職典禮」的邦交國與友好國家元首、特使及政要友人致賀。各國訪賓依序趨前握手，賴清德及蕭美琴則對外賓特地遠道來臺參加就禮典禮表達感謝之意。

蕭美琴上午10時32分也以監交人身分，在總統府主持「總統府及國家安全會議秘書長交接」，原任祕書長林佳龍將印信交給新任祕書長潘孟安；續進行國安會祕書長交接儀式，由顧立雄將印信交給新任祕書長吳釗燮。