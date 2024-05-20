檢警去年（2023年）偵辦澳洲籍男子肖雷老鼠藥中毒案，鎖定肖雷的48歲楊姓女密友涉案，將他列為重傷害案被告。偵辦期間，北市警方外事單位接獲英國籍男子「保羅」跨海尋親求助，表示要找其失聯的胞兄「克里斯」。警方驚訝發現，克里斯在海外登記結婚的對象，就是涉嫌肖雷案的48歲楊姓女子，且克里斯已在肖雷中毒前就身亡，且死因也疑似老鼠藥中毒。

然而因克里斯死亡時， 雖然長庚醫院通報死因可疑，但當初承辦警方疏忽，最終仍以行政相驗開立死亡證明，楊女也以家屬身分，火速將克里斯遺體火化，骨灰暫厝親友家中。檢警獲悉楊女前夫、密友，都相繼可能中了老鼠藥「超級華法林」的毒，一死一傷，立案以殺人案為由調查，經蒐證後，本月1日搜索，但楊女竟提前因精神狀況不穩定而住院治療，並未拘提到案。

檢警搜索楊女住處，扣回她使用的電腦等證物，並在其親友位於新北市的住處，找到克里斯的骨灰罈，當作證物扣案帶回。據了解，因當初行政相驗並未深入調查，檢方正找法醫研究所討論，是否有辦法從骨灰採證，找到克里斯死亡的蛛絲馬跡，不過經高溫火化後，骨灰能留下多少證據，難度頗高。

據了解，楊女和克里斯在國外認識，2000年之前就在美國拉斯維加斯登記結婚，之後又在英國馬爾他註冊，楊女曾與克里斯在英國居住，2022年底兩夫妻回台，原本有健身習慣的克里斯突然身體狀況急轉直下，血尿、嘔吐、昏迷，2023年1月2日在醫院死亡。

楊女則在同月就在夜店認識澳洲籍男子肖雷，衍生後續的老鼠藥中毒案，肖雷返回澳洲治療後，楊女也被台北地檢署列為重傷害案被告偵辦。

直到今年初，克里斯胞弟跨海尋親，遇到熱心的北市警中山分局偵查佐，經由他提供的「YJP」字母線索，查出他大嫂就是老鼠藥被告楊女，循線得知克里斯死因不單純，也跟老鼠藥「超級華法林」中毒症狀相似，報請檢察官指揮偵辦，5月1日發動搜索，但因楊女住院，並未拘提到案，全案仍由北檢積極偵辦中。

據悉，保羅原本以為哥哥只是失聯、失蹤，但經由檢方告知克里斯已經死亡，仍當場淚崩，並懇求台灣檢警：「一定要幫我哥哥找到凶手！」承辦檢察官也允諾一定全力查明真相，不讓克里斯枉死。檢警正擴大調閱楊女相關資料，並待其能接受偵訊時，釐清克里斯死因。