經濟部台水公司七區處20日說，因為高雄仁武區仁林路200公分的自來水管被其他單位挖破，台水公司為維修將於5月25日做大區域停水，全區停水的包含橋頭、梓官、彌陀、楠梓、大社區，以及左營區大部分區域，與岡山、仁武、燕巢、鼓山、大樹等部分區域，影響約19萬戶民眾。

第七區管理處評估搶修此管線停水範圍大、影響時程較長，故為降低影響時間及範圍，於是乃先辦理150公分自來水管線工程支援，預定停水改接時間為5月25日中午12時至5月26日深夜0時，共計36小時。

停水區域包含全區的橋頭、梓官、彌陀、楠梓、大社區，以及岡山區：和平、大遼。仁武區：高楠、仁福、烏林、後安、考潭、中華、文武。燕巢區：鳳雄、角宿、橫山。

左營區：頂西、城南、明建、崇實、合群、廍南、廟北、尾北、自助、埤北、埤東、聖西、廟東、果惠、果貿、海勝、果峰、埤西、聖后、廍北、路東、聖南、光輝、祥和、莒光、永清、中南、中北、頂北、尾西、尾南、屏山、進學。

鼓山區：自強、雄峰、鼓峰、內惟、民族、正德、龍井、厚生、建國、前峰、忠正、光榮、平和、民強。大樹區：義大世界