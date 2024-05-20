【520就職】賴清德籲重啟觀光、陸生就學 正視中華民國存在事實 @ChinaTimes

台灣新總統賴清德今宣布就職，在陸台商認為，大陸已經釋出許多政策善意，「球已經丟出來了」，希望新政府把握機會，進而開放兩岸交流、交往。有台商呼籲，賴清德能夠和對岸多聯繫，以和平交流為中心，找出共同目標，促進雙邊經濟發展，也希望海基、海協兩會迅速恢復交流、交往。

賴清德20日在就職演說中提及，希望兩岸重啟雙邊對等的觀光旅遊，及學位生來台就學，一起追求和平共榮。而大陸文旅部日前宣布重啟福建居民赴馬祖旅遊，並將在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，此舉被視為釋出政策善意。

大陸全國台企聯常務副會長、廈門台協榮譽會長吳家瑩向本報指出，大陸已經釋出許多的政策善意，「球已經丟出來了」，現在就看民進黨的行政團隊怎麼接住這個機會，進而開放兩岸交流、交往，讓台灣陷入低迷的旅遊觀光業重啟生機。但他直言，目前為止，沒有看到民進黨行政團隊的任一部門釋出善意，令人遺憾。

吳家瑩也提到，大陸呼籲開放更多兩岸航點，之後一定會開放更多省分的陸客赴台觀光或從事商務工作。「若僅靠商務客的人流量的話，是無法維持航空公司生存的」，他引述廈門航空董事長此前呼籲，一定要開放兩岸之間的旅遊觀光，才有辦法讓他們公司生存下來，「這是非常現實的問題」。

台商還關注陷入停滯的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）談判進程及兩岸商貿前景。杭州台協榮譽會長周鮑華表示，雖然兩岸各有堅持，但要讓ECFA能夠延續並繼續深化的話，最要者就是兩岸先取得一個談判及協商的共識，共同討論其內容及未來發展，而這就需要兩岸領導人的大智慧。

談及對賴清德上任後兩岸關係的期待，周鮑華說，希望賴能夠和對岸多聯繫，以和平交流為中心，大家坐下來好好談一談，找出一個共同目標，增加兩岸交流與經濟發展，「和平安定是兩岸人民的最大願望」；吳家瑩則指，兩岸若無交流、協商，未來一定會很多情況，希望海基、海協兩會迅速恢復交流、交往。