今天是520總統、副總統就職大典，台中市長盧秀燕向議會請假出席，市議員朱暖英20日在市政總質詢表示，同意讓市長請假北上，是因有賦予她任務，希望多聯誼爭取建設經費；其中文山高壓電塔地下化要7、8億經費，一定要積極努力，別讓居民活在恐懼之中。

今天是台中市議會市政總質詢首日，市長盧秀燕請假北上參加總統就職典禮，議會也准假。市議員朱暖英質詢提到，答應盧市長請假有重要任務要交付，過去中央補助台中的建設經費相對不足，期盼中央新執政團隊能給台中更多建設與經費。

朱暖英接著質詢南屯區文山高壓電塔地下化進度，她說，16萬1000伏特超高壓電塔，距離民宅僅100公尺，當地居民長期活在恐懼之中，要求盡速地下化或遷移。

經發局長張峯源表示，8根高壓電下地化經費需7、8億，台電堅持與市府各負擔一半，但市府認負擔過重，6月中將再次溝通，若經費分攤談定，4年內可以做好。

朱暖英則認為，台電2022年宣布將在10年投入5646億，強化電纜韌性，其中涵蓋電網地下化，經發局要積極爭取，市府就不用負擔，另要求5、6號電塔先施作；經發局則回覆，基於專業考量，台電要8根一起施作。