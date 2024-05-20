【520就職】賴清德就職演說全文！強調「7大重點」 提中華民國9次、中華民國台灣3次、台灣84次 @ChinaTimes

賴清德總統今天在就職演說中宣示，他會「樂民之樂，憂民之憂」，未來將擴大幼托、長照、社會住宅等服務；改善物價、房價、貧富差距；強化食安、道安及社會安全網；繼續改革教育、司法、轉型正義，並強調「只要政府在，勞保絕對不會倒」。他也將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。

賴清德今天以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題發表就職演說表示，他深信，經濟發展的果實，應該為全民所共享。未來，在推動「國家希望工程」、擴大社會投資之下，他要建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會。

他也描繪未來的願景：年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福，弱勢者可以得到照顧。每一個人在人生的每一個階段，都能夠獲得政府的支持。

他說，未來，幼托、長照、社會住宅等服務，要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善；食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化；還有，對於教育、司法、轉型正義等改革工作，也都要繼續做下去！

賴清德表示，他了解國人對生活的煩惱和期待，凡是各位關心的議題、社會需要的改革，政府都會積極以對，全力以赴。

大家希望收入更高，他會推動產業升級，創造更好的薪資環境；大家期待治安更好，他會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙；大家需要供電穩定，他會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。

大家關心勞保財務，賴清德再次強調，「只要政府在，勞保絕對不會倒」；大家重視交通安全，他會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名；大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，「這些問題，我都會積極解決」。

迎向未來，我們都期待一個更強韌的台灣，也期待一個更健康的台灣，他期許自己發揮醫師專業，集結各界的力量，打擊癌症，以及成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，並且確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康。

他也擘畫未來的台灣，要保有多樣性的生態環境，多元族群的文化，以實踐環境永續、文化永續，讓國家更美好；會有更多元發展的創新經濟，會有更普及的數位科技應用，會有更好的競爭力和雙語力，會有更強大的公共支持服務體系，也會有更尊重性別平等的環境，讓每一位國民的權利受到保障。

他說，未來的台灣，更要讓每一個縣市，依據特色發展，推動地方創生產業，落實「均衡台灣」的目標，處處可以安居，人人可以樂業！

面對全球化、全面性競爭的時代，賴清德表示，沒有一個國家可以單打獨鬥，也沒有一個分裂的社會能夠成功面對。團結一致，我們的腳步就更穩，他將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。

他強調，我們都知道，有主權才有國家！根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

他說，全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。「就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界！」