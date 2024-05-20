TVB資深綠葉男星廖駿雄2021年被診斷為胃癌4期，雖經手術切除一半胃部，暴瘦22公斤，仍於前天（18日）病逝，醫師表示，胃癌危險因子有感染胃幽門桿菌，嗜吃醃漬、燒烤食物，而若有腹痛、食慾不振、噁心、體重減輕等症狀，要就醫做檢查，早期胃癌以胃鏡就能移除腫瘤，不必切胃。

廖駿雄曾演過1983年、1994年版電視劇《射鵰英雄傳》，先前也是周潤發跑步團的成員。2021年被診斷罹患胃癌4期，動手術切掉一半胃部，暴瘦約22公斤，一度病情穩定，未料前天過世，享壽64歲。

義大醫院肝膽腸胃科主任王文倫表示，胃癌主要分兩種，一種是典型胃腺癌，另一種叫瀰漫性胃癌，臨床表現不太一樣，胃腺癌表現有點像胃潰瘍，一開始有腹痛，嚴重時會解黑便出血，體重減輕、暴瘦，或有一吃就吐的情況。

瀰漫性胃癌則好發在年輕女生，整個癌細胞在胃壁裡瀰漫，俗稱皮革胃，胃像皮包一樣，都不會擴張，患者常以食慾不振、噁心、嘔吐來表現。

王文倫表示，不論是胃腺癌、瀰漫性胃癌，1期病兆都很小，幾乎不影響胃容量，也幾乎不會有症狀，要出現前述不適症狀，病程多已屆2期以後，而要早期診斷，唯有靠胃鏡。

王文倫指，胃癌危險因子有感染胃幽門桿菌，嗜吃醃漬、燒烤食物，胃幽門桿菌要確診，可利用吹氣或抽血，再吃藥來滅菌，至於醃漬、燒烤食物，則建議少吃，一旦出現食慾不振、腹痛等疑似胃癌症狀，不要只是吃胃散，要就醫檢查。

王文倫表示，是胃癌第1期就診斷出來，只需採取胃鏡，以黏膜分離方式，將胃癌病兆移除，胃可以完整保留，5年存活率達9成以上，但一旦進行到2期以後，多得要進切胃手術，如果腫瘤位置鄰近食道，甚至得做全胃切除術，大大生活，存活率也會降低。