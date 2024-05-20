網美無極限！不少網美與火車迷，常常為了與火車合影拍下美照，不顧自身與行車安全，入侵軌道的離譜行徑時有所聞。昨(19日)台南新營一處台糖小火車行經的平交道前路口，就出現一段長髮紅衣女子，為了與小火車合影，不惜站在路中等待得傻眼畫面，警方接到檢舉後，恐對該名女子開罰。

臉書《爆廢公社》有網友貼出一段影片，1名穿連身紅衣的長髮女，19日中午11時43分許，疑似為了拍攝台糖小火車的合影，趁柵欄放下時，就直接站在平交道人行道上等待，直到火車經過後，才匆匆離開。

雖然當下是紅燈，雙向來車均在停等線等待，且紅衣女站著等待的地方也在斑馬線上，是否觸法仍待警方解釋，但仍令人捏一把冷汗。

有路過民眾看不下去，立刻拿起手機拍下後PO上網。轄區新營分局中山路派出所接獲檢舉後，所長柯政安說明，如依道路交通管理處罰條例第78 條規定，行人若有於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，處行為人新台幣5百元罰鍰。新營分局也呼籲，民眾美拍要以安全為優先，遵守交通安全規定。