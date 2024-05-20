國際重要的大宗商品-金銀銅等價格齊步大漲，帶動在台股交易的期元大道瓊白銀（00738U）、期街口道瓊銅（00763U）、期元大S＆P黃金正2（00708L）等三檔ETF同步飆漲4.5％～9％以上。

街口投信表示，受到中國大陸4月工廠產出超出預期，以及擴大房產刺激措施的幫助，激勵上周五國際銅價大漲收高，並突破站穩每磅5美元的關卡。

依大陸國家統計局的數據顯示，4月工業產出年增6.7％，較3月的4.5％有所加快，並高於路透社分析師調查預測的5.5％。顯示出大陸的工業生產正在快速且持續的復甦當中。

另根據上海有色金屬網的數據顯示，4月中國大陸陰極銅產量為98.5萬噸，較上季減少1.44萬噸，預計5月陰極銅產量97.7萬噸，季減8,000噸。

街口投信表示，值得留意的是智利銅業委員會（Cochilco）上周上調今年和明年的平均銅價預測。該委員會預計今年銅價平均為每磅4.30美元，高於先前預估的每磅3.85美元。明年則是每磅約為4.25美元，亦高於先前預測的每磅3.90美元。在供需方面，與今年的需求相比，銅的供應缺口為36.4萬噸，2025年的缺口為27.8萬噸。