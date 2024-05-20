宜蘭縣各戶政事務所今（20日）推出「幸福宜家」活動，提供限量365份客製化「幸福門牌」，給在5月20日結婚的新人，紀錄最美的一刻；參與活動的新人林博紳和劉品伶表示，特別選在520富有紀念價值的日子登記，沒想到縣府跟事務所真的很用心，準備了許多貼心有意義的禮物，讓他們能擁有甜美的回憶。
縣府民政處推出「幸福宜家」活動，讓新人們至戶政事務所登記時，有機會獲得刻有結婚日期及幸運路名的雷射木雕門牌，不僅象徵著成家的起點，更是新人共築幸福家庭的美好見證。限量365份的「幸福門牌」以雷射木雕技術製作，每一塊門牌都會刻印新人合照，結婚日期或幸運號碼及吉祥路名。
民政處表示，每面門牌獨一無二，充滿個人特色，也希望透過這種別具意義的禮物，刻劃每一對新人的愛情故事，讓幸福沒有時間限制，自此開始啟航美好生活旅程，同心成家立業；亦提供拍照服務製作證書，給予最深的祝福
參加活動的新人劉品伶，因林博紳的成熟穩重而感到很有安全感，也經常為她準備愛心便當，5年的相識相戀與溫馨接送情，最終選擇在今日520的日子，綁定彼此的未來，牽手走入人生下半場。林博紳說，縣府跟事務所不僅提早聯繫登記時需準備的相關事物，還贈送這麼有紀念性的禮物，真的很用心！
另一對新人陳建龍與王冠淳則是透過網路交友平台認識，由於冠淳家住台中，建龍經歷2個月台中與宜蘭250公里往返的遠距離戀愛考驗後，決定在宜蘭共築愛巢；冠淳笑說，登記前長輩還叮嚀「要想清楚喔！你們確定了嗎」，也剛好今天是先生的生日，所以特別挑在520登記，這樣2人都會記得結婚紀念日。
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