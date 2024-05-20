宜蘭縣各戶政事務所今（20日）推出「幸福宜家」活動，提供限量365份客製化「幸福門牌」，給在5月20日結婚的新人，紀錄最美的一刻。（吳佩蓉攝）

參加活動的新人劉品伶和林博紳覺得宜蘭縣政府和戶政事務所很用心。（吳佩蓉攝）

新人陳建龍與王冠淳因先生今天生日，特別選在520登記。（吳佩蓉攝）

新人陳建龍與王冠淳在宜蘭縣員山鄉戶政事戶所用心搭設的美景拍了不少甜蜜的照片。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣各戶政事務所今（20日）推出「幸福宜家」活動，提供限量365份客製化「幸福門牌」，給在5月20日結婚的新人，紀錄最美的一刻；參與活動的新人林博紳和劉品伶表示，特別選在520富有紀念價值的日子登記，沒想到縣府跟事務所真的很用心，準備了許多貼心有意義的禮物，讓他們能擁有甜美的回憶。

縣府民政處推出「幸福宜家」活動，讓新人們至戶政事務所登記時，有機會獲得刻有結婚日期及幸運路名的雷射木雕門牌，不僅象徵著成家的起點，更是新人共築幸福家庭的美好見證。限量365份的「幸福門牌」以雷射木雕技術製作，每一塊門牌都會刻印新人合照，結婚日期或幸運號碼及吉祥路名。

民政處表示，每面門牌獨一無二，充滿個人特色，也希望透過這種別具意義的禮物，刻劃每一對新人的愛情故事，讓幸福沒有時間限制，自此開始啟航美好生活旅程，同心成家立業；亦提供拍照服務製作證書，給予最深的祝福

參加活動的新人劉品伶，因林博紳的成熟穩重而感到很有安全感，也經常為她準備愛心便當，5年的相識相戀與溫馨接送情，最終選擇在今日520的日子，綁定彼此的未來，牽手走入人生下半場。林博紳說，縣府跟事務所不僅提早聯繫登記時需準備的相關事物，還贈送這麼有紀念性的禮物，真的很用心！

另一對新人陳建龍與王冠淳則是透過網路交友平台認識，由於冠淳家住台中，建龍經歷2個月台中與宜蘭250公里往返的遠距離戀愛考驗後，決定在宜蘭共築愛巢；冠淳笑說，登記前長輩還叮嚀「要想清楚喔！你們確定了嗎」，也剛好今天是先生的生日，所以特別挑在520登記，這樣2人都會記得結婚紀念日。