伊朗官媒今（20）日早晨報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在直升機墜機中罹難，享壽63歲。伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）等人也不幸遇難，伊朗副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）也發文證實萊希罹難。伊朗總統死訊曝光後，伊朗政府召開緊急會議。

63歲的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日在直升機墜機中罹難，外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）等人也不幸遇難。

綜合路透社、CNN等報導，伊朗官媒Press TV、半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）及梅爾通訊社（Mehr）20日早晨皆報導，載有總統萊希等9人的直升機墜毀後，全機皆不幸罹難。

Iran President, Companions Martyred in Copter Crashhttps://t.co/Hlj6NfCH4I pic.twitter.com/GGjEuzqJYj — Fars News Agency (@EnglishFars) May 20, 2024

路透社也引述1名匿名伊朗官員指出：「總統萊希、外交部長及機上所有乘客皆在墜機中罹難。」

負責行政事務的伊朗副總統曼蘇里也在社群平台X發文，證實萊希罹難。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，萊希等人死訊曝光後，伊朗政府召開「緊急會議」，根據官媒公開的畫面，萊希平日的位置被空了下來，上頭覆蓋了一條黑色腰帶以紀念他。

法斯通訊社（Fars news）報導，哀悼遊行的時間及細節將在未來公布。

伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian，上圖）及總統萊希等9人，19日在直升機空難中罹難。（資料照／路透社）

伊朗官媒稍早指出，失事直升機一共載有9人，包括3名官員、1名伊瑪目（伊斯蘭教領袖），以及維安人員，這9人分別為：伊朗總統萊希、外交部長艾密拉多拉安、東阿塞拜疆省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）、伊瑪目阿勒哈謝姆（Mohammad Ali Alehashem），以及1名飛行員、副駕駛、機組員、維安負責人及1名保鑣。