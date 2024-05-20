民眾採買。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

市場攤商及市集攤友大合照。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場2018年因火災嚴重毀損，部分殘存建築被登錄為歷史建築，地方爭取市場重建，去年12月動工，預計2025年完工。而鎮公所選定鄰近市場基地、台電苑裡鎮旁的土地，蓋設苑裡中繼市場，確保攤商在市場重建期間仍有地方經營，中繼市場近日開幕，鎮公所盼眾人一起度過過渡期，把能量延續到新市場落成、重建完成的那一天。

苑裡市場興建於1909年，已有百年歷史，2018年因為1輛貨車撞進機車行造成火警，火勢蔓延到市場，導致市場84個攤位全部付之一炬，部分殘存結構，經考察後登錄為歷史建築，並由鎮公所協助規畫重建，地方經過5年努力取得共識，在各單位挹注經費下，以總經費3.3億元重建。

苑裡市場重建工程，採取「分期分區」施工，第1階段工區鄰近天下路側，屬新建市場工程範圍，12月11日將開始拆除。第2階段工區靠近為公路、大同路側，涵蓋歷史建築基地，在通過文化資產審議後，明年農曆新年過後開工，預計2025年中陸續完工。

市場拆除重建期間，苑裡鎮公所為維持攤商生計和民眾消費需求，在市區內擇定2處中繼營業場所，第1個地點為乾貨所在地，擇定建國路上水利大樓1樓，去年12月中旬已啟用，讓第1階段拆除的攤商進駐。

第2個中繼場所，配合第2階段拆除工程，主要是溼貨生鮮所在地，選定在台電苑裡服務所旁用地，並在5月18日啟用，鎮長劉育育等人到場共襄盛舉，並感謝地主以支持在地的心，提供鎮公所中繼市場使用。

劉育育說，中繼市場開幕，象徵市場重建的其中1個重要里程碑，市場要搬遷、改建，都是很不容易的事，鎮公所在啟動苑裡百年老市場災後拆除重建工程之前，經過區位研究、可行性評估和土地所有權人溝通，選定了鄰近市場基地、台電苑裡站旁的土地，要來蓋設這座中繼市場，提供生鮮濕貨類的攤商繼續營業。

同時，鎮公所也與農田水利會合作，在戶政事務所旁的水利大樓1樓，提供乾貨美髮五金類的攤商使用，確保需要臨時攤鋪位的攤商，在市場重建期間，仍有空間可以經營生意。

劉育育表示，位於台電苑裡站旁的中繼市場，距離我們原來的老市場，距離非常近，步行只要5分鐘，它是1處符合現代標準的市場空間，不但地面與牆面乾淨、通風空氣好、採光佳，也符合無障礙空間的法規標準，同時有乾淨的男女廁所，使用起來非常安心、舒適，她也要邀請鎮民，多多到中繼市場逛逛、購物，給予認真經營的中繼市場攤商最大的支持。