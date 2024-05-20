台灣男性有些會娶外籍配偶，一名男網友透過親戚中一名越南籍阿姨介紹，認識一位越南正妹，交往一年後飛去越南提親，沒想到對方卻不停要錢，討聘金59萬、贊助他弟弟蓋新房100萬等，本以為兩人是談感情，卻跟仲介結婚一樣，嚇得他逃回台灣。

原PO日前在PTT發文，之前親戚中一名越南阿姨介紹越南正妹給他，想說是親戚介紹很安全，遠距交往一年後，飛去越南見她和她的家人，卻整個都不一樣，女方開口閉口都是要錢，聘金6000元美金（約19萬新台幣）及黃金40萬，加起來等於聘金要59萬，另外還要每個月寄錢、贊助幫弟弟蓋新房100萬，聽到這些條件，他嚇得逃跑回台灣。

原PO感嘆，認識女方一年了，以為兩人在談感情，結果還是跟仲介一樣，雖然是很正的正妹，但光想到以後還會一直要錢，再怎麼暈船他也瞬間醒來。他相信只有部分越南人是這樣，不能以偏概全，但這就像抽籤一樣，女方演戲可以演到結婚，最後才會知道是不是抽到大獎。最後原PO認清現實，還是跟台灣女生交往，利益取向沒那麼嚴重。

貼文PO出後，引起網友熱烈討論，「這也算被越妹騙感情吧，以為談感情變談生意」、「如果聘金只有黃金40萬，還可以接受，如果還要負責修房子的錢，就真的太多了」；但也有人表示，「有的台女也很會演，真的看運氣」、「還好吧，台灣女要求的市區新房就1500萬起跳了」、「我跟台灣前女友要結婚前，她媽媽聘金跟我要200萬、12兩黃金，瞬間對這場婚姻冷掉，分手收場」。