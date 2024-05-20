20日是中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴宣誓就職之日，為慶祝中華民國第16任總統上任，主視覺以4種顏色線條，向全世界宣示台灣自 由、民主、自信、友善。不過19日即被PTT網友發現，與國外藝術家在1977年發表的作品相似，國民黨立委黃建賓表示，四條線條交纏一起，象徵的是「台灣交織」還是「抄襲台灣」？

黃建賓説，主視覺，無論是構圖、線條 、色塊、抑或是用色都與藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以 及Dogwood veterinary競圖舉辦的LOGO競圖作品簡直一模一樣，其中Fran- cois Morellet的平面作品在1977年就已進行發表，更曾在柏林國家美術館及巴黎市現代藝術博物館進行展出。想請問賴清德總統，分別代表自由、民主 、自信、友善，四條線條交纏一起，象徵的是「台灣交織」還是「抄襲台 灣」？

黃建賓進一步表示就職典禮的徽章圖像相似度甚至可以用瓢竊來形容 ，這個由貓狗線條勾勒的企業識別標誌，是五年美國肯塔基州的獸醫診所 Dogwood veterinary想要籌集LOGO提案花費299美金舉辦的競圖比賽，最終共獲158個提案，此提案雖不是最終獲獎作品，但不代表不需要獲得絕對的尊重，全世界都在關注的就職典禮竟然公然抄襲嫖竊，此舉真的是丟臉丟到國際，致使國家形象遭受嚴重打擊，犯了低級又不可原諒的錯誤。

黃建賓說，支持台灣文創產業，但絕非以抄襲方式，讓世界看見台灣，此事亦凸顯爭取國會調查權的重要性，如若未來法案通過後，相關疑案可一一調查釐清，也還未抄襲的創作者清白。