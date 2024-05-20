派翠克模仿現在最紅由韓國雙人組合「ASMRZ」的魔性神曲〈晚安大小姐〉，上線不到2小時，破20萬觀看，大家也紛紛留言「好像」、「好噁」「想呼你巴掌」。連主持搭檔小S（徐熙娣）都忍不住留言：「好想盡快能飛踢到！」
派翠克趁著錄影空檔，抓緊時間在攝影棚的各個角落拍攝，連攝影大哥都忍不住想跟他一起不睡一起跳。想法豐富的派翠克，總是挑戰喜歡多元的挑戰，希望下次自己也能出一首魔性神曲，讓大家可以跟著他的神曲一起同樂。
派翠克模仿現在最紅由韓國雙人組合「ASMRZ」的魔性神曲〈晚安大小姐〉，上線不到2小時，破20萬觀看，大家也紛紛留言「好像」、「好噁」「想呼你巴掌」。連主持搭檔小S（徐熙娣）都忍不住留言：「好想盡快能飛踢到！」
派翠克趁著錄影空檔，抓緊時間在攝影棚的各個角落拍攝，連攝影大哥都忍不住想跟他一起不睡一起跳。想法豐富的派翠克，總是挑戰喜歡多元的挑戰，希望下次自己也能出一首魔性神曲，讓大家可以跟著他的神曲一起同樂。
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