高雄劉姓男子某天臨時返回與陳姓女友同居處，開門竟撞見一名男網紅在家，懷疑女友劈腿，氣得當場爆打，還持水果刀逼全裸下跪道歉，還撂3名兄弟到場聲援，更要求男網紅付錢和解。男網紅找經紀人帶5萬元贖人才脫險，事後對劉男等人提告，高雄地院依妨害自由等罪，判劉男1年7月，可上訴。

2023年6月某日晚間，劉男臨時返回與陳女同居的住處，開門竟發現一名陌生男子在場。劉男懷疑，陳女刻意趁他不在家，找小王到住處約會，氣得直接動手痛毆男子，還砸毀男子的手機、手表，再拿水果刀逼男子脫光光下跪道歉。

當時劉男刻意拿出手機，把男子跪地求饒、道歉的模樣錄影後直接上傳至IG限時動態，劉男的蔡姓等3名好友看見，立刻打電話問劉男發生什麼事，得知隨即跑到劉男住處聲援。

劉男3名好友抵達時，還隨身帶著球棒交給劉男，劉男見武器到手，又是對男子一頓痛毆。蔡男則持皮帶跟著痛毆男子，眾人強逼男子支付5萬元和解，男子最後請友人送來出5萬元才成功脫身，事後報警處理。

劉男辯稱自己沒有恐嚇取財之意，純粹是男子疑似與女友有染，主動表示要賠償，持刀只是要嚇唬對方。但男子控訴，劉男一進門就不分青紅皂白痛打他，打完一陣停手，才痛罵他介入他們的感情，還開價要他賠償。

高雄地院認定劉男犯行屬實，考量他仍處緩刑期間，依攜帶凶器剝奪他人行動自由罪、恐嚇取財罪判其1年7月。動手的蔡男則依強制罪判拘役50天，可易科罰金，其餘人等無直接涉案證據，處以公訴不受理或無罪，全案仍可上訴。