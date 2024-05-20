【520就職】賴清德籲重啟觀光、陸生就學 正視中華民國存在事實 @ChinaTimes

針對朝小野大的執政困境，總統賴清德今天在520演說中表示，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待。政黨在競爭之外，應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。未來將以人民的利益至上；國家的利益優先於政黨的利益，推動國政。

賴清德今天在演說第一部分「行政立法協調合作，共同推動國政」就指出，今年二月上任的新國會，是台灣時隔十六年後，再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。

他要告訴大家，這是全民選擇的新模式，當我們以新思維看待「三黨不過半」，這代表著，朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。

然而，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待。政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。賴清德強調，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

他說，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

此外，賴清德指出，行政院卓榮泰院長率領的內閣團隊，也將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼，來回應民意、服務人民。

目前，0403災後的復原工作，正在進行。賴清德再次向罹難者表示哀悼、慰問家屬，也感謝所有協助救災和重建的國人，以及再次感謝國際社會的關心和支持。

中央政府已經規劃投入285.5億元，來協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活。

賴清德指出，對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮！