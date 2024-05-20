高佔全國輸液7成市場的永豐化學，因違反PIC／S GMP，遭主管機關勒令關廠，引爆全台生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液都出現大缺藥，南光（1752）、濟生（4111）將加班供應生產，避免各大醫院開刀、住院現停擺危機。

由於永豐化學的停產，南光、濟生將藉此打進大型醫學中心浮現的轉單效益，激勵兩家公司20日跳空漲停，買單高掛，法人預期，今年兩家公司的業績將直接受惠，為營運添加動能。

永豐化學新莊廠因嚴重違反PIC／S GMP，食藥署要求修正相關缺失，該製造效期許可到今年5月10日，在廠商未改善下，慘遭主管機關勒令關廠，面對將出現的缺藥窘狀，食藥署已協調國內藥廠增加產能。

據了解，永豐的輸液高佔全台7成的市佔率，因遭食藥署勒令關廠，手術、洗腎、住院用的生理食鹽水、葡萄糖、滅菌液出現缺口，目前的庫存可供應至6月，為此，南光和濟生等相關藥廠已積極增加產能，力拚補足永豐的缺口。