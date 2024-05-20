「綜藝天王」胡瓜主持民視《綜藝大集合》，日前率領阿翔、籃籃到彰化員林出外景，節目一開始胡瓜向觀眾介紹在員林這邊不僅有錢人多，輪胎產業更是蓬勃發展，胡瓜也利用了各式各樣的輪胎要讓觀眾參與「輪胎挑戰賽」，遊戲分為五個關卡，擊敗敵隊才有機會獲得最終的獲勝獎金。

在「輪胎拉力賽」關卡開放藝人贏獎金，規則要用輪胎拉一位女性，看誰速度快，當胡瓜先找最瘦小的芷霖與顏佑庭配對，胡瓜問芷霖體重多少？芷霖猶豫很久才說45公斤，阿翔更是直接戳破：「女藝人就算是體重48也要講45公斤！你現在問她們體重，每個人都說48。」不信邪的胡瓜問張家瑋和劉璇的體重，都說是48公斤，再問到啦啦隊女神籃籃體重，只見籃籃一臉焦慮回48公斤，現場突然「噓」聲連連，讓急得她直呼：「真的啦！」

籃籃馬上躲到觀眾群中，被所有人抓住扛起要量體重，只見籃籃尖叫聲連連，胡瓜逼問要她先說出體重數字，被架住的籃籃才喊52公斤，最後秤量出51.4公斤，不按牌理出牌的胡瓜，讓全場女藝人差點崩潰。