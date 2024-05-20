總統賴清德今（20日）正式就職，針對未來的執政方針，他在就職演說提到7大方向，除強調行政立法協調合作，共同推動國政外，也強調民主、和平、繁榮是台灣的國家路線。
賴清德在演說最後也說，全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界。
《中時新聞網》特別整理出他對於兩岸、內政、產經、能源及外交政策的重點，請參閱以下圖表：
總統賴清德今（20日）正式就職，針對未來的執政方針，他在就職演說提到7大方向，除強調行政立法協調合作，共同推動國政外，也強調民主、和平、繁榮是台灣的國家路線。
賴清德在演說最後也說，全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界。
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