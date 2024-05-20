台中市烏日區環中路七段今天（20日）上午發生車輛撞護欄事故，鄭姓男子駕駛白色轎車沿環中路行駛，變換車道時疑不慎擦撞右前方車輛，隨即再撞上護欄後側翻在機車道上，所幸鄭男僅頭暈送後無大礙，詳細肇事原因尚待進一步調查。

據了解，該起事故發生在今早8時許，鄭男駕駛自小客車沿環中路內線車道，由烏日往溪南方向行駛，尤男則行駛於同向中線車道。不料雙方車輛行經環中路七段18355號燈桿前處，鄭男欲由內線車道變換至中線側車道時，疑似不慎擦撞同向右前方尤男所駕駛的車輛，竟直接噴飛到機車道撞上護欄。

台中市烏日區環中路七段20日一早傳出車輛撞上護欄事故，車頭損毀嚴重，保險桿被撞到整條掉落、零件四散，車身也被撞凹，後車箱更是直接爆開。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台74線大里二匝道上20日一早也傳出事故，張男及吳男開車上匝道時發生碰撞，一度造成交通阻塞，經霧峰警分局員警騎乘大型黃牌重機車快速到場排除後恢復交通順暢。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

鄭男車輛撞上護欄後翻覆橫躺於路間，車頭損毀嚴重，保險桿被撞到整條掉落、零件四散，車身也被撞凹，後車箱直接爆開，可見力道不小。萬幸的是，鄭姓男子僅頭暈送往亞大醫院治療，無生命危險，尤男則無受傷。

台中市警察局烏日分局表示，雙方駕駛無酒駕情事，全案依事故處理程序進一步調查處理。同時呼籲，駕駛人行車變換車道前，應適時提早顯示方向燈，並禮讓直行車先行及注意安全距離與間隔，以確保自身或其他用路人之行車安全。

此外，台74線大里二匝道上也傳出車禍事故，張男及吳男均駕駛自小客車沿環中東路六段上台74線大里二匝道時，張男前車頭與吳男後車尾發生碰撞，雙方駕駛皆未受傷，不過一度造成交通阻塞，經霧峰警分局立即通報員警騎乘大型黃牌重機車迅速到場、快速排除後恢復交通順暢。

霧峰警分局表示，經實施酒測，張、吳兩位駕駛均無酒駕情事，詳細肇事因素將送交通警察大隊進行分析研。警方也呼籲，開車出門前務必檢查車況，切勿疲勞駕駛，並應保持行車安全距離及專心注意前方路況。