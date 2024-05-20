台中市烏日區環中路七段今天（20日）上午發生車輛撞護欄事故，鄭姓男子駕駛白色轎車沿環中路行駛，變換車道時疑不慎擦撞右前方車輛，隨即再撞上護欄後側翻在機車道上，所幸鄭男僅頭暈送後無大礙，詳細肇事原因尚待進一步調查。
據了解，該起事故發生在今早8時許，鄭男駕駛自小客車沿環中路內線車道，由烏日往溪南方向行駛，尤男則行駛於同向中線車道。不料雙方車輛行經環中路七段18355號燈桿前處，鄭男欲由內線車道變換至中線側車道時，疑似不慎擦撞同向右前方尤男所駕駛的車輛，竟直接噴飛到機車道撞上護欄。
鄭男車輛撞上護欄後翻覆橫躺於路間，車頭損毀嚴重，保險桿被撞到整條掉落、零件四散，車身也被撞凹，後車箱直接爆開，可見力道不小。萬幸的是，鄭姓男子僅頭暈送往亞大醫院治療，無生命危險，尤男則無受傷。
台中市警察局烏日分局表示，雙方駕駛無酒駕情事，全案依事故處理程序進一步調查處理。同時呼籲，駕駛人行車變換車道前，應適時提早顯示方向燈，並禮讓直行車先行及注意安全距離與間隔，以確保自身或其他用路人之行車安全。
此外，台74線大里二匝道上也傳出車禍事故，張男及吳男均駕駛自小客車沿環中東路六段上台74線大里二匝道時，張男前車頭與吳男後車尾發生碰撞，雙方駕駛皆未受傷，不過一度造成交通阻塞，經霧峰警分局立即通報員警騎乘大型黃牌重機車迅速到場、快速排除後恢復交通順暢。
霧峰警分局表示，經實施酒測，張、吳兩位駕駛均無酒駕情事，詳細肇事因素將送交通警察大隊進行分析研。警方也呼籲，開車出門前務必檢查車況，切勿疲勞駕駛，並應保持行車安全距離及專心注意前方路況。
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