今（20）日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，並對兩岸釋出善意。而在演說中，賴清德一共提了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。

賴清德今天的演說以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，並對兩岸釋出善意，他希望大陸正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

在說明兩岸關係時，賴清德指，「我們都知道，有主權才有國家！根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」。

總統就職演說中提到幾次「台灣」、「中華民國」，是近年來外界常常關注的重點，統計賴清德今日在演說時共提了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。