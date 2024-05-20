右起新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等竹竹苗三縣市首長今天上午共同出席520總統就職典禮。（摘自高虹安臉書／陳育賢新竹傳真）

今天是520賴清德總統與副總統蕭美琴就職大典，先前在野黨各縣市首長因究竟是否出席520而引發各界討論，今天結果揭曉，北、桃、竹、竹、苗首長都出席觀禮，民眾黨籍的新竹市長高虹安一早也在臉書貼出與北台灣多位首長在總統府前的開心合照，並送出「國政安安」予今天上任的賴清德總統。

高虹安上午在臉書貼文表示，受邀參加520總統副總統就職大典，祝福台灣在賴清德總統的帶領之下「國政安安」，同時也秀出與國民黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科以及無黨籍的苗栗縣長鍾東錦等人在總統府前貴賓席的開心合照，顯示跨黨派共同出席祝賀這國家的重要日子。

高虹安表示，恭喜賴清德總統520正式就職，成為中華民國的大家長，期待新政府新氣象，跨越黨派為全民謀福。賴總統就職演講提到，將推動第2次能源轉型，這對竹科非常重要，期待中央政府強化電網韌性，讓科技產業對能源供給有信心。

她說，賴總統也提到，會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名，竹市府將全力配合相關政策，今年已規劃101處路口改善等人行環境改善，盼中央補助多多照顧新竹市民。最後，祝福台灣在賴總統的帶領之下「國政安安」，從台灣頭旺到台灣尾。

高虹安在臉書的打卡貼文也獲得網友一致好評，貼文發出不到半小時就破千讚，網友同時留言「安安市長很美」、「最認真又美麗虹安市長」、「這才是政治人物該有的氣度」等，看得出高虹安的高人氣。