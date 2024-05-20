聚恆科技（4582）表示，2023年是聚恆科技ESG元年，我們同時揭示：成立永續發展委員會、響應RE10x10活動、2024年全廠使用綠電、於2028年前達到碳中和或更高的企業零碳排放的目標。

根據聚恆自主揭露的溫室氣體盤查報告書顯示，2022年間溫室氣體排放量（類別一、二）為504噸。其中，台電用電所產生的碳排放佔209噸（佔41％）。為此，今年二月與台電簽署了電能轉供合約，並在三月正式將廠內太陽能發電供給全廠使用，實現了全面使用綠色能源，有效降低了41％的碳排放量。下一步，將啟動公務車的替換計畫，將燃油車全部轉換為電動車，預計將再減少234噸（佔46％）的溫室氣體排放量，並計畫在2028年實現全面碳中和。

聚恆總部是台南市標誌性的綠建築，成功將太陽光電與廠辦結合在一起，特別設計了二樓的空中花園綠化環境、建築高度採光、挑高的光電屋頂吸收了熱能並達到遮陽效果，且室內環境空氣流通，大廳與公共廊道皆未設置空調設施，但整年都能維持在舒適的27度以下，人均用電量低於一般企業50％以下，因此減碳過程比較快速順利。聚恆科技董事長周恆豪表示，深知作為綠能產業的參與者，我們需要以身作則，將環境永續的理念貫徹在企業的每個環節中，推動能源轉型。