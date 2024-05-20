一名林姓男子開車行經國道五號，遭到國道警拍到副駕座乘客僅將安全帶掛在右肩，因此遭舉發罰3000元。但林男主張乘客的安全帶是「垂直式」申訴被駁回，氣得提告法院，一審法官認為僅是乘客前身傾斜導致安全帶未斜置判免罰。裁決處不服上訴，二審法官認定，安全帶未依規定從右肩往左腹採「三點式」使用就屬違規，因此逆轉判罰確定。

根據判決書，林姓男子在民國112年1月12日8時58分許，行經國道五號南向54公里處時，遭到國道警拍照舉發「汽車行駛於高速公路前座乘客未依規定繫安全帶(一人)」之違規行為。林男提出申訴，但遭到駁回依法處罰3000元，但林男仍不服，於是向臺中地院提起行政訴訟。

一審法官認為，根據影像，前座乘客右肩有一長條帶狀物品，方向略呈垂直狀，雖與一般安全帶方向不一致，但寬度與安全帶相似，無法明確確認是否為安全帶，且乘客當時正操作行動電話而身體略往前傾，不無可能為了使身體較為舒適而將繫上之安全帶略微調整。且當事車輛有駕駛座及前乘客座安全帶蜂警示器，若前座乘客未繫上安全帶或將安全帶解下，會有警示燈亮起，蜂鳴器也會一再鳴響，聲響並非悅耳，難以想像林男與乘客在安全帶蜂鳴器持續響起下，會將安全帶解下或未予繫上。因此判決免罰。

但台中交通裁決所不服上訴，二審法官則認定，前座乘客右肩有一長條帶狀物品，僅自右肩垂放在身體右側，又該輛車前座均為三點式安全帶，依規定副駕駛座之前座乘客應將肩部安全帶自右肩至左腹扣繫完妥，但是前座乘客並未將肩部安全帶橫越胸前並置於手臂上端以上，並不符合三點式安全帶設計規定之方式扣繫完善，因此判決國道警察開罰有據，林男必須遭罰，全案定讞。