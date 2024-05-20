新人搭乘牛車登記結婚，感覺相當有趣。（萬丹戶政事務所提供／羅琦文屏東傳真）

萬丹戶政事務所佈置3處中西式拍照區，讓新人拍照打卡。（萬丹戶政事務所提供／羅琦文屏東傳真）

5月20日不但是總統、副總統就職典禮，也因為「520」諧音「我愛你」，許多新人選在這天登記結婚。屏東縣萬丹戶政事務所20日特別舉辦「牛車迎親」婚禮，讓新人體驗搭牛車的趣味，成為結婚時特別的回憶。

屏東縣政府民政處今年規劃「屏東520此生龍愛你」為主題，5月14日至20日在縣內各戶政事務所，舉辦「520幸福週X結婚登記送禮」活動，萬丹戶政事務所則推出「牛車迎親」活動，讓新人搭牛車體驗，今天上午共有5對新人前往登記。

萬丹戶政事務所主任張綉惠表示，牛車在早期農業社會時很重要，婚嫁時更有嫁妝一牛車的說法，萬丹鄉除了紅豆知名外，乳牛更是萬丹鄉的產業，老牛更是地方寶貴的資產，現在年輕人已經很少見到牛車，所以特別辦這個活動，讓新人可以打卡，並且搭牛車體驗，還佈置3處中西式拍照區，並有縣政禮包、冰沙果汁機及萬鄉農會贊助的蜜汁紅豆禮盒，成為結婚時難忘的回憶。

縣府民政處表示，今年是龍年，520又適逢農曆宜嫁娶好日，預估戶所將出現登記結婚潮，去年「520活動」僅開放前3天登記，共有95對新人登記結婚，今年特地提早從5月14日熱烈展開520幸福週結婚登記系列活動，透過擴大宣傳、加碼禮品及豐富的活動內容，今年可望突破200對新人登記。

屏東縣政府表示，為鼓勵年輕人安心成家、立足屏東，凡在屏東縣設籍的新生兒補助兩萬元生育津貼，各鄉鎮加碼提供生育補助，並配合行政院「0到6歲國家一起養」政策，推出一系列友善育兒福利，希望打造屏東成為安居樂業、希望幸福的城市。