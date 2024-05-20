五月天19日在北京國家體育場（鳥巢）舉辦第2場《回到那一天》25週年巡迴演唱會，唱到〈知足〉時，全場歌迷自主點亮手機燈照，五月天也帶著他們的故事前來，主唱阿信說：「第一次來到北京很自由，意思是沒人認得我們，我們在無名高地舉行第一次演出，觀眾有沒有破百不知道，但這世上第一批五迷，給我們很大的鼓勵，再次來到鳥巢，這並不是怪獸，瑪莎，石頭，冠佑，阿信有多棒，而是在風風雨雨中，而是你們陪伴五月天，加入五月天永遠不會太遲！」

吉他手怪獸說：「鳥巢就是這麼不可思議！看台區的朋友尖叫聲要隔一秒才傳得到，但我相信我們的心沒有秒差。」貝斯手瑪莎因被網友誤認為是女琵琶手，他也以此自嘲說：「每次聽到大家的聲音，但還是有很多悸動，心裡有滿滿能量和感動，我們會拿出百分之百力氣，畢竟我是團裡面唯一的女琵琶手。」全場爆笑連連。

瑪莎自嘲「女琵琶手」呼應網友哏。（相信音樂提供）

唱完〈步步〉之後，阿信回憶這25年的歌壇之路走來並不容易，記得有年在北京上通告的時候，突然接到奶奶過世噩耗，「我問我的爺爺，我人在北京，我明天就趕快回去好不好？他告訴我，你好好做你的事，有一天要讓你做的事情，讓你的奶奶感受得到、聽得到，看得到，而我想那就是現在。」留有遺憾的他語帶哽咽、眼眶泛淚，真摯告白逼哭全場歌迷。

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，北京鳥巢場動用106台貨櫃車打破五月天硬體運輸紀錄。（相信音樂提供）

阿信的奶奶在2004年過世，那時他因為工作在身沒見到奶奶的最後一面，參加完喪禮後隔2天仍然強忍悲痛出席金曲獎頒獎典禮，並拿下最佳樂團獎，典禮隔天他立刻拿著獎座到奶奶的牌位前悼念，以慰奶奶在天之靈。

此外，昨演唱會由溫妮 WINNI、小魏魏嘉瑩、琳誼、小V所組成的「BOOM！怪物星人」擔任開場嘉賓，她們也將於5／26西門、6／8新北、6／23高雄、7／7板橋、7／21台南、8／10台中、8／25台北，舉辦「BOOM！怪物星人音樂祭街頭演唱會」。