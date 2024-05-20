賴清德、蕭美琴今（20）日宣誓就職第16任總統、副總統。賴清德總統演說時表示，他將致力於「行政立法協調合作」，針對立法院的議事運作，應該遵守程序正義，「多數尊重少數，少數服從多數」，才能穩定推動國政。國民黨立院黨團總召傅崐萁稍早回應直言，「賴總統我們相信你一次」，明天立法院國會改革法案將正式三讀，賴清德今天宣示言猶在耳，明天就看民進黨在國會用什麼態度跟表現來回應賴清德的宣示跟就職演說。

傅崐萁表示，我們對於賴清德今日演說，給予支持就是落實民主發展，清廉政治，少數服從多數。富強調，過去民進黨強調要落實國會改革，聽證、調查權，藐視國會以及國情報告及問即答，但上周在民進黨9波攻擊，有非常多的立院同仁不幸受傷。

傅強調，面對明天院會，賴清德已經表達少數服從多數，落實民主政治，並有清廉開放的政府，那是否應該朝野一同把國會改革法案儘速通過，把過去有貪贓枉法、有腐敗圖利部份都可以清查，讓國家更加陽光透明，就是賴清德說的落實清廉政治，開放政府。

傅說，明天就可以知道賴清德所言是否屬實，再多的暴力都不是程序正義，應該少數服從多數，民進黨長年在立法院使用暴力，今天是民進黨執政，更應該尊重在野黨，賴清德身為雙少數總統，更應該傾聽民意，民主社會少數服從多數。傅崐萁二次強調，用暴力不代表少數服從多數，更不代表程序正義。

面對媒體詢問明日院會是否在上演攻防、全武行，傅崐萁再強調，「我們相信賴總統，明天不會有武鬥，因為他說少數服從多數」，更隔著鏡頭喊話，「賴總統我們相信你一次」，展現誠意給國人新希望。

書記長洪孟楷也表示，既然賴清德知道國會是三黨不過半，執政黨更應該負起溝通責任，負起朝野和諧責任，主動權就在賴清德手上，明天國民黨團，會要求依照院會程序進行，該開會就開會，是否還會有暴力事件，決定權在賴清德，如果還有衝突，執政黨要負起完全責任。