新北市長侯友宜今（20）日到新北市土城區視察甫竣工的中央路3段人行道，與在地議員、里長、工程人員等人合影。（柯毓庭攝）

新北市長侯友宜今（20）日到新北市土城區視察甫竣工的中央路3段人行道。（柯毓庭攝）

【520就職】六都首長唯一缺席總統就職 侯友宜喊話賴清德「1句」 @ChinaTimes

新北市長侯友宜今（20）日未出席賴清德總統520就職典禮，留在新北市拚市政，到新北市土城區視察甫竣工的中央路3段人行道，新北市議員林金結、洪佳君、江怡臻、呂家愷、蘇泓欽都到場陪同。他說，這條人行道是人民的大事情，表示會一條一條慢慢蓋，把土城地區道路品質做好。

侯友宜說，新北市府向內政部國土署爭取13條土城地區「提升道路品質計畫」經費補助，自2020年起共計獲得核定補助經費1.7億元，市府自籌2.1億元，總計約3.8億元，分年分區段進行改善。

「這條是人民的大事情，謝謝養工處夥伴，我們一條一條慢慢蓋」，侯友宜提到，經費補助其中10條路段總長約4500公尺，預計2025年11月可以完成，而其餘3條路段正在爭取中，全數完成後，土城中央路道路改善最後一塊拼圖可以完整呈現。

江怡臻則表示，土城中央路早期開闢時，法規並未要求考量行人使用，人行道窄小不平，且布滿電箱等障礙物，走起路來困難重重，她接到非常多民眾陳情，也因為自己身為女性又是媽媽，設身處地，非常希望能爭取改善，因此無論在議會質詢或現場會勘都努力提案，也成功爭取到中央與地方願意全段施作。

附近鄰居說，以前因故受傷，拄著拐杖都無法走在狹隘的人行道上，只能冒險走到大馬路與車搶道，如今看到嶄新的人行道完工，擋路的電桿也被移除，大讚「真的是太方便了」。

新北市工務局養工處說，本次視察土城中央路3段（184巷至大安寮橋間）人行道改善全長500公尺，將移除原有25支電桿、遷移1座台電高架電箱、新設行人庇護島2處、新設路燈10支，工程完工後不僅可提供市民更優質的生活品質，也帶來更加舒適、便利的人本通行環境。