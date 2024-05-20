NASCAR fights rule. Guys just HATE each other so much pic.twitter.com/gpXSuApWaH — Big Cat (@BarstoolBigCat) May 20, 2024

Kyle Busch and Ricky Stenhouse Jr. fight after the All-Star Race. pic.twitter.com/IJMttBw90W — Jordan Bianchi (@Jordan_Bianchi) May 20, 2024

今年美國NASCAR賽車明星賽出現撞車與肢體衝突意外，兩位明星賽車手史騰豪斯（Ricky Stenhouse Jr.）、布許（Kyle Busch）在比賽第2圈發生碰撞，史騰豪斯的車被布許推去撞牆，導致史騰豪斯提前出局。史騰豪斯進站非常不悅，然後又對媒體說他會等到比賽結束再找布許談談，還微笑地預告大家有好戲可看。結果史騰豪斯的計畫就是親自用拳頭教訓布許！

布許解決掉史騰豪斯之後只拿到第10名，賽後他回到自己的休息區就看到史騰豪斯在等他談判了，雙方火氣不小，史騰豪斯忽然以右拳偷襲布許的側臉，再用力將他掀倒在地。布許跌倒時波及身後的圍觀者，雙方人馬過來勸架，險些又爆發第2波肢體衝突。明星賽的參賽者主要都是過去賽事的優勝者，齊聚爭取100萬美元獎金（新台幣3223萬）。

美國賽車手羅加諾（Joey Logano）贏得冠軍，這是他第2度贏得明星賽，但他本季13次積分賽都沒有獲勝。「獲得一輛這麼快的車真的很有趣，贊助商與支持者都期盼我們拿下勝利，這感覺很棒，有一陣子沒贏了。我很希望這是有積分的，但100萬美元畢竟是一大筆錢，我感覺非常好。」第2名的哈姆林（Denny Hamlin）很遺憾未能摘冠，他自嘲說：「至少我們在結束後有一場精采的格鬥可以看。」