藝人陳曉東出道30周年，代表作包括《心有獨鍾》、《心理遊戲》、《比我幸福》等經典歌曲，上個月更宣布全新巡演即將開跑，讓粉絲殷切期盼。沒想到近來卻被港媒指出面容崩壞、整形等傳聞，讓他氣到發文駁斥，揚言不再接受該家媒體採訪。

陳曉東直接貼出遭某媒體報導「面容崩壞、整形」的新聞，表示曾因不滿對方報導拒絕專訪，豈知被展開報復行動，報導內容更是變本加厲的胡扯。陳曉東忍不住爆粗口，更強調自己目前已經48歲，基本上不需要什麼狗屁人設，直接開轟對方：「我天天很忙沒時間扎針，但我會請你們自己去照照鏡子，到底是怎樣能把自己活成這副鬼樣？正經事不做，整天就想著數落別人的事，相煎何太急」。

陳曉東曾是許多女粉絲心中的頭號男神。（圖／中時資料照）

陳曉東憑著成名曲《心理遊戲》征服樂迷。（圖／中時資料照）

陳曉東指出雖不在乎該港媒行徑，內心仍感到相當心寒，畢竟媒體拿起筆就能肆無忌憚抹黑別人。接著嘲諷：「非要天天做損人的事，才有人過來吃你的垃圾」，最後撂下狠話：「以後你可以不再來採訪我，我不需要你們這種帶著已經編好答案的媒體來採訪我，你來了，我也會請人把你趕出去，我真不願所有努力產出，被你又狗屎化」。

陳曉東接著附上一張宣傳照，只見他穿著全套黑色西裝，看起來帥氣挺拔，而且體態維持的相當好，接著對著鏡頭露出招牌笑容，臉上亦不見歲月留下太多痕跡，直接打臉媒體不實報導內容。