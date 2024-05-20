賴清德今天就任中華民國第16任總統，他在就職演說中提及憲法，卻未提到兩岸人民關係條例。國民黨立院黨團中午舉行記者會表示，比照賴清德與過去蔡英文兩次就職演說內容，賴清德就職演說內，兩岸人民關係條例完全不見，所謂兩岸政策基調是什麼？且過去蔡英文兩次提到對岸都是用兩岸、北京當局做代名詞，但這次賴清德提到中國，有7、8次，可以看出來，賴清德並未完全延續蔡英文路線，賴清德比蔡英文更獨、更衝。

黨團總召傅崐萁表示，賴清德說希望跟對岸坐下來談，對話合作，只要能帶動兩岸和平，「我們樂觀其成」。希望內閣行政單位能夠劍及履及，不是再一次用美麗的口號編織願景，而無法落實，也請賴清德就職宣言未來不要再用兩手策略，經由國會攻擊謾罵，行政團隊卻伸出橄欖枝，絕對不能用兩手策略，應該要用誠意，推動兩岸和平。

書記長洪孟楷則直言，賴清德的就職演說，邊演說台灣股市邊下跌，是否代表賴清德不符合民眾期待，民眾關心的是兩岸是否能和解，賴清德沒有答案；能源政策也沒有答案，勞保破產期限就在那邊，也沒有答案。

且比照賴清德就職演說，過去兩次蔡英文提到兩岸要遵循中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，賴清德都沒有提到，他的說法更加往獨派靠攏，是否更加強硬，更沒有溝通契機？

副書記長王鴻薇則說，有上千萬股民的台北股市，今天一開盤是小漲格局，隨著賴清德就職演說快要結束時，台北股市的股價指數，呈現如大怒神般的暴跌到150點左右，「顯然台北股市的股民已經做出具體回應，墜崖式暴跌，到底大家買不買單已經不言可喻。」

王說，賴清德提到，戰爭沒有贏家，和平無價，但他要如何能夠達到兩岸和平，看不到具體作為，在演說內也立刻把他跟蔡英文在過去兩次演說對照，蔡英文兩次就職演說都清楚揭示，兩岸政策會遵守中華民國憲法，以及兩岸人民關係條例及其他法律來執行，蔡英文在兩次都有這樣基調。

王接著說，但是這次賴清德就職演說內，兩岸人民關係條例完全不見，賴清德所謂兩岸政策基調是什麼？再者，蔡英文兩次提到對岸都是用兩岸、北京當局做代名詞，但賴清德這次提到中國，有7、8次，可以看出來，賴清德並未完全延續蔡英文路線。可以證明賴清德比蔡英文更獨、更衝。